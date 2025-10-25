Во Львове 50 тысяч жителей остались без воды из-за масштабной аварии

Подача воды прекратилась после прорыва старых магистральных труб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Порядка 50 тысяч жителей Львова на западе Украины остались без воды в результате серьезного повреждения труб на центральной магистрали. Об этом сообщил первый заместитель городского главы Андрей Москаленко.

«Около 50 000 абонентов сейчас без воды. <...> Когда была запущена вода после предыдущей аварии, произошел прорыв из-за того, что есть старые трубы», — заявил Москаленко на видео, размещенном в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

По словам первого вице-мэра, на обновление изношенных участков сети требуется 10 млрд гривен (примерно 238,7 млн долларов), однако эти средства отсутствуют в бюджете города. Последний подобный инцидент во Львове был зафиксирован в июне, когда без водоснабжения остались жители 74 улиц.

Продолжение после рекламы