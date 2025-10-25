Во Львове 50 тысяч жителей остались без воды из-за масштабной аварии
Подача воды прекратилась после прорыва старых магистральных труб
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Порядка 50 тысяч жителей Львова на западе Украины остались без воды в результате серьезного повреждения труб на центральной магистрали. Об этом сообщил первый заместитель городского главы Андрей Москаленко.
«Около 50 000 абонентов сейчас без воды. <...> Когда была запущена вода после предыдущей аварии, произошел прорыв из-за того, что есть старые трубы», — заявил Москаленко на видео, размещенном в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
По словам первого вице-мэра, на обновление изношенных участков сети требуется 10 млрд гривен (примерно 238,7 млн долларов), однако эти средства отсутствуют в бюджете города. Последний подобный инцидент во Львове был зафиксирован в июне, когда без водоснабжения остались жители 74 улиц.
URA.RU писало, что в начале октября город Шостка в Сумской области частично остался без газа и воды после повреждения объектов инженерной инфраструктуры. Позже мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев скупать еду и теплые вещи перед наступлением суровой зимы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.