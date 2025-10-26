Россия отразила атаку более 80 беспилотников ВСУ
Больше всего дронов ВСУ пришлось на Брянскую область
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 82 дрона ВСУ над различными регионами страны в ночь на 26 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, крупнейшая интенсивность атак фиксировалась в Брянской (30 БПЛА) и Тульской (26 БПЛА) областях.
Остальные беспилотники были уничтожены над акваторией Черного моря (семь), Азовского моря (четыре), а также в Краснодарском крае (четыре), Рязанской (четыре), Ростовской (три), Курской (один) и Липецкой (один) областях. Кроме того, два беспилотника сбиты в воздушном пространстве Московского региона, в том числе один — на подлете к Москве.
За сутки до этого системы ПВО зафиксировали и уничтожили 121 беспилотник, в том числе были атакованы Москва и Ленинградская область. Об этом пишет 360.ru.
