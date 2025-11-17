Бывший российский премьер внесен в список террористов
Ранее в Касьянов* был внесен в обновленный реестр иноагентов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом следует из данных Росфинмониторинга.
«Касьянов Михаил Михайлович*, 08.12.1957 г.р.» — говорится на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее в Касьянов был внесен в обновленный реестр иноагентов, опубликованный 24 ноября. Основанием стало то, что Касьянов состоит в «Антивоенном Комитете России», деятельность которого направлена на подрыв авторитета государственной политики РФ.
Михаил Касьянов — российский политик, который занимал пост премьер-министра РФ в начале 2000-х годов. После ухода с поста премьер-министра Касьянов продолжал заниматься политической деятельностью.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.