Минюст пополнил список иноагентов

В список иноагентов попали экс-премьер РФ Касьянов, Давлятчин и Юсупов

24 ноября 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Экс-председатель РФ Михаил Касьянов пополнил список иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст России включил в реестр иностранных агентов экс-председателя РФ Михаила Касьянова, журналистов Илью Давлятична и Идриса Юсупова, историка Илью Венявкина, а также ООО «Люди». Об этом следует из обновленного 24 ноября реестра иноагентов на официальном сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Г. Венявкин, И.В. Давлятчин, М.М. Касьянов, И.Г. Юсупов. А также общество с ограниченной ответственностью „ЛЮДИ“» —говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. Венявкин выступал против специальной военной операции на Украине. Сообщения, которые озвучивал Давлятчин, направлены на формирование отрицательного образа России. Касьянов является членом «Антивоенного Комитета России», деятельность которого направлена на дискредитацию политики РФ. Юсупов получал поддержку от иностранных источников, а ООО «Люди» финансировало объединение, которое включено в реестр иноагентов.

Минюст России включил в реестр иностранных агентов экс-председателя РФ Михаила Касьянова, журналистов Илью Давлятична и Идриса Юсупова, историка Илью Венявкина, а также ООО «Люди». Об этом следует из обновленного 24 ноября реестра иноагентов на официальном сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Г. Венявкин, И.В. Давлятчин, М.М. Касьянов, И.Г. Юсупов. А также общество с ограниченной ответственностью „ЛЮДИ“» —говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. Венявкин выступал против специальной военной операции на Украине. Сообщения, которые озвучивал Давлятчин, направлены на формирование отрицательного образа России. Касьянов является членом «Антивоенного Комитета России», деятельность которого направлена на дискредитацию политики РФ. Юсупов получал поддержку от иностранных источников, а ООО «Люди» финансировало объединение, которое включено в реестр иноагентов.