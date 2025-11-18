Прокуратура добилась индексации зарплаты сотруднику челябинского вуза

«Решением Центрального районного суда Челябинска исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Кроме того, в пользу заявителя взыскана компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В пресс-службе областного ведомства уточнили, что по распоряжению правительства РФ с 1 октября 2024 года оплата труда работников федеральных учреждений и государственных органов увеличена на 5,1%. В челябинском вузе эта индексация не проводилась, поэтому одна из сотрудниц обратилась в прокуратуру. Надзорный орган направил иск в суд с требованием индексировать зарплату с 1 ноября 2024 года, и суд удовлетворил этот иск.