Прокуратура добилась индексации зарплаты сотруднику челябинского вуза
Сотруднику вуза индексировали зарплату (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прокуратура Центрального района Челябинска через суд добилась индексации зарплаты сотруднице Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Решением Центрального районного суда Челябинска исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Кроме того, в пользу заявителя взыскана компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В пресс-службе областного ведомства уточнили, что по распоряжению правительства РФ с 1 октября 2024 года оплата труда работников федеральных учреждений и государственных органов увеличена на 5,1%. В челябинском вузе эта индексация не проводилась, поэтому одна из сотрудниц обратилась в прокуратуру. Надзорный орган направил иск в суд с требованием индексировать зарплату с 1 ноября 2024 года, и суд удовлетворил этот иск.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу вуза. Ответ будет опубликован после получения.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!