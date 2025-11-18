В Челябинске построят офис сети «К&Б», против которого выступали жители

Власти разрешили строить не семи, а двухэтажный офис Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Челябинска выдали разрешение на строительство офиса сети «Красное и белое» на территории Колхозного поселка. Двухэтажное здание возведут в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной в Калининском районе. Там же расположен еще один офис компании, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (деловое управление) в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития на улице Коммунальной, 64 в Калининском районе Челябинска. Инициатор проекта — компания „Мистраль“», — сообщается на сайте.

Инициировала проведение общественных обсуждений компания Мистраль. Общая площадь объекта — 470 квадратных метров. Участки, согласно генплану города, относятся к деловой зоне. На них разрешено возводить административные объекты.

В мае 2023 года компания планировала построить семиэтажный офис. Под рабочие помещения должны были обустроить шесть этажей. Там должны были работать 400 человек с 9 до 18 часов. Также планировалось организовать парковку на 126 машино-мест. Но тогда градостроительная комиссия вернула проект строительства высотного офисного здания в частном секторе на доработку, чему предшествовал скандал на публичных слушаниях.

Жители поселка Колхозный на публичных слушаниях выступали против строительства высотки. Они говорили о возможности создания негативного воздействия на окружающую среду и о нарушении существующего благоустройства прилегающих территорий. Высотное здание нарушало бы инсоляцию садовых участков.