Почти 70% челябинцев покупают квартиры в новостройках по ипотеке

В Челябинской области с начала 2025 года 67% ипотечных сделок совершалось с привлечением жилищного кредита. При этом средняя стоимость квартиры в новостройке города достигла 152 000 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке — 107 000 рублей за «квадрат», сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За первые 10 месяцев 2025 года, в регионе продано 5433 квартиры. Студию в Челябинске можно было купить в среднем за 3 900 000 рублей, однокомнатную квартиру — за 6 200 000, двухкомнатную — за 9 000 000, трехкомнатную — за 11 200 000, четырехкомнатное жилье — за 16 200 000 рублей. Средняя площадь реализуемых квартир — 54 квадратных метров», — сообщается на сайте мэрии.

Как отметили в пресс-службе, при текущем уровне цен на жилье субсидируемые государством ставки по ипотеке, а именно семейная ипотека, ИТ-ипотека, по-прежнему стимулируют продажи новостроек в регионе.

Также популярны альтернативные сделки, когда для улучшения жилищных условий собственники продают текущее жилье. Часто всю цепочку сделок закрывают с помощью одного и того же агента.