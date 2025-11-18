У экс-главы подведа челябинского минюста изымают имущество, сейчас он на СВО

Дмитрий Замора находится на СВО Фото: Павел Сидоров © URA.RU

У экс-директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрия Заморы, изымают имущество. Согласно базе данных Центрального райсуда Челябинска, в качестве ответчиков вместе с ним проходит, предположительно, его отец и бизнес-партнер.

«Категория дела: об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Ответчики: Замора Дмитрий Михайлович, Замора Михаил Васильевич, Кирьянов Петр Петрович“, — указано в карточке дела.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, у Заморы хотят изъять земельные участки и иную недвижимость. Также с ответчиков взыскивают 15 млн рублей.

Иск поступил в суд в конце мая. К середине июля его рассмотрение приостановили. Причиной стала отправка Заморы на СВО.

Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностных и отправили под домашний арест. Но вскоре в деле появились коррупционные эпизоды. Предварительно, чиновник получал от коммерсантов взятки. За это он заключал с ними договоры аренды по завышенным ценам. В результате ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения и терпел убытки. Все время следствия Замора провел в СИЗО, а с началом судебного процесса стал проситься на фронт.