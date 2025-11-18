Евгения Архипова задержали по подозрению в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники ФСБ вместе с коллегами из ГУСБ ГУФСИН задержали начальника «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» подполковника внутренней службы Евгения Архипова. Как пояснил URA.RU источник в силовых структурах, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту получения взяток.

«Архипов задержан за обеспечение послаблений в режиме содержания. Также есть основания полагать, что он причастен к содействию в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных», — пояснил URA.RU источник.

По данным URA.RU, следственным комитетом по области в отношении Архипова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В его отношении проводятся следственные мероприятия.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Ранее силовики пришли в ГУФСИН по региону и задержали первого заместителя главы ведомства Сергея Бульчука, начальника ОСБ ГУФСИН полковник внутренней службы Олега Мохова и главного бухгалтера ведомства полковник внутренней службы Марину Уфимцеву. Их обвинили в коррупции и превышении полномочий. Всех отправили в СИЗО.