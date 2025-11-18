В Челябинской области вакцинировали от гриппа 1,6 млн жителей
В Челябинской области отмечен сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области к 18 ноября вакцинацию от гриппа прошли 1,6 миллионов жителей. О том, что в их числе более 470 тысяч детей, URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«Прививки против гриппа получили более 1650 тысяч челябинцев. В том числе более 470 тысяч детей. Учитывая прогнозы активизации циркуляции гриппа уже в декабре, призываем не откладывать проведение вакцинации на более поздний срок», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе отметили, что в регионе отмечен сезонный подъем заболеваемости. При том, уровень ниже эпидемического порога на 41%. В ноябре среди пациентов с ОРВИ отмечаются заболевшие парагриппом, аденовирусной и риновирусной инфекциями.
