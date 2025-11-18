В Златоусте оштрафовали завод, где делали сыр «Косичка» из просроченного сырья

На предприятии сделали сыр из некачественного сырья (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Златоусте Челябинской области на 150 тысяч рублей оштрафован молочный завод за производство сыра, в том числе сыра «Косичка», из просроченной продукции. Материалы дела также направлены в суд для приостановления деятельности предприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В административной ответственности за нарушение технических регламентов при выпуске молочной продукции привлечено предприятие ООО „Златоустовский молочный завод“. Ведомство обратилось в суд для приостановки деятельности нарушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Во время проверки предприятия, которое занимается производством молока и молочной продукции, обнаружилось, что территория завалена мусором, отсутствуют дезбарьеры, состояние производственных помещений не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию. Также на складе хранились сыры, в том числе сыр «Косичка», других производителей.

Продолжение после рекламы

Хотя само предприятие процессом изготовления сыров не занимается и линий для производства продукции нет. В ведомстве полагают, что компания переупаковывала чужую продукцию и продляла таким образом сроки годности.

В сентябре прокуратура обнаружила на складах предприятия 528 килограммов сыра без маркировки и с явными признаками порчи, с истекшим сроком годности. Спустя месяц предприятие предоставило документы, подтверждающие утилизацию некачественной продукции. Однако проверка показала, что некачественная продукция была направлена на изготовление других видов сыров. Это и послужило поводом для штрафа и направления дела в суд.