Какие авто чаще всего выбирают челябинские автомобилисты

Челябинские водители стали чаще выбирать бюджетные автомобили
18 ноября 2025 в 12:04
Водители стали чаще выбирать автомобили марок LADA Granta и Solaris HC

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области автомобилисты по сравнению с началом 2025 года стали чаще выбирать автомобили марок LADA Granta, LADA Vesta, Solaris HC, LADA Niva Legend и Solaris KRX. Также вдвое вырос спрос на авто марок УАЗ Patriot, LADA Granta Cross и LADA Granta, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Еще в Челябинской области с начала 2025 года востребованнее стали машины марок LADA Vesta (+48%) и Chery Tiggo 9 (+40%). Среди автомобилей с пробегом жители области чаще выбирают LADA Priora, LADA Granta, LADA 2114 Samara, LADA Kalina и Kia Rio. Наибольший рост спроса отмечен у Volkswagen Polo (+51%), Kia Rio (+31%), LADA Largus (+27%), Kia Ceed (+24%) и Kia Sportage (+22%)», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе «Авито Авто» челябинские водители на авторынке региона в третьем квартале 2025 года стали активнее. При этом они чаще выбирают доступные по цене авто. Также автомобили должны быть надежными и комфортными.

