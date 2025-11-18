Какие авто чаще всего выбирают челябинские автомобилисты

Водители стали чаще выбирать автомобили марок LADA Granta и Solaris HC Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области автомобилисты по сравнению с началом 2025 года стали чаще выбирать автомобили марок LADA Granta, LADA Vesta, Solaris HC, LADA Niva Legend и Solaris KRX. Также вдвое вырос спрос на авто марок УАЗ Patriot, LADA Granta Cross и LADA Granta, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Еще в Челябинской области с начала 2025 года востребованнее стали машины марок LADA Vesta (+48%) и Chery Tiggo 9 (+40%). Среди автомобилей с пробегом жители области чаще выбирают LADA Priora, LADA Granta, LADA 2114 Samara, LADA Kalina и Kia Rio. Наибольший рост спроса отмечен у Volkswagen Polo (+51%), Kia Rio (+31%), LADA Largus (+27%), Kia Ceed (+24%) и Kia Sportage (+22%)», — сообщили в пресс-службе.