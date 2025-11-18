У дочери экс-депутата Госдумы Белоусова изымают землю по иску на 19 млрд рублей

Судебные приставы начали изымать имущество семьи Вадима Белоусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

У дочери бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова — Валерии Чигинцевой — изымают земельные участки. Информация появилась в базе данных Центрального райсуда. Как пояснил URA.RU представитель семьи Белоусова, Вячеслав Плахотнюк, изъятие связано с иском Генпрокуратуры РФ о выплате государству более 19 млрд рублей.

«Категория дела: Споры, возникающие в ходе исполнительного производства. Ответчик: Чигинцева Валерия Вадимовна, истец: судебный пристав-исполнитель», — указано в карточке дела.

В качестве третьих лиц по делу проходит Генпрокуратура РФ и муж Чигинцевой (зять Белоусова) — Максим Чигинцев. Сейчас по делу истребуют доказательства.

Как пояснил URA.RU адвокат Плахотнюк, иск об изъятии земельных участков у Чигинцевой вылился из иска Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев холдинга «Макфа» более 19 млрд рублей. Сейчас приставы выявляют имущество ответчиков и просят суды обратить взыскание по объектам.

«По иску Генпрокуратуры РФ на сумму свыше 19 млрд рублей суд постановил привлечь каждого из ответчиков к солидарной ответственности. То есть, эта сумма должна разделиться поровну. При этом имущественное положение у ответчиков разное. Мы считаем, что решение должно соответствовать объему финансовых средств», — отметил в разговоре с URA.RU юрист.

Холдинг «Макфа» был национализирован в мае 2024 года. Центральный райсуд Челябинска постановил передать все активы компании в доход государства. Следом с уже бывших владельцев компании взыскали 19 млрд 740 млн 206 тысяч 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ. Адвокаты продолжают работу над оспариванием этих решений.

Проблемы у семьи Белоусова начались задолго до национализации «Макфы». В 2017 году силовики пришли к его теще Маргарите Бутаковой по делу бывшего губернатора области Михаила Юревича. После появились вопросы и к самому Белоусову. Следствие считало, что он вместе с родственницей причастен к получению взятки на сумму 3,25 млрд рублей. В 2018 по требованию Генпрокуратуры РФ он был лишен неприкосновенности. В 2020 году дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в Челябинский облсуд, но его рассмотрение перенесли в столицу.