У дочери экс-депутата Госдумы Белоусова изымают землю по иску на 19 млрд рублей
Судебные приставы начали изымать имущество семьи Вадима Белоусова
У дочери бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова — Валерии Чигинцевой — изымают земельные участки. Информация появилась в базе данных Центрального райсуда. Как пояснил URA.RU представитель семьи Белоусова, Вячеслав Плахотнюк, изъятие связано с иском Генпрокуратуры РФ о выплате государству более 19 млрд рублей.
«Категория дела: Споры, возникающие в ходе исполнительного производства. Ответчик: Чигинцева Валерия Вадимовна, истец: судебный пристав-исполнитель», — указано в карточке дела.
В качестве третьих лиц по делу проходит Генпрокуратура РФ и муж Чигинцевой (зять Белоусова) — Максим Чигинцев. Сейчас по делу истребуют доказательства.
Как пояснил URA.RU адвокат Плахотнюк, иск об изъятии земельных участков у Чигинцевой вылился из иска Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-владельцев холдинга «Макфа» более 19 млрд рублей. Сейчас приставы выявляют имущество ответчиков и просят суды обратить взыскание по объектам.
«По иску Генпрокуратуры РФ на сумму свыше 19 млрд рублей суд постановил привлечь каждого из ответчиков к солидарной ответственности. То есть, эта сумма должна разделиться поровну. При этом имущественное положение у ответчиков разное. Мы считаем, что решение должно соответствовать объему финансовых средств», — отметил в разговоре с URA.RU юрист.
Холдинг «Макфа» был национализирован в мае 2024 года. Центральный райсуд Челябинска постановил передать все активы компании в доход государства. Следом с уже бывших владельцев компании взыскали 19 млрд 740 млн 206 тысяч 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ. Адвокаты продолжают работу над оспариванием этих решений.
Проблемы у семьи Белоусова начались задолго до национализации «Макфы». В 2017 году силовики пришли к его теще Маргарите Бутаковой по делу бывшего губернатора области Михаила Юревича. После появились вопросы и к самому Белоусову. Следствие считало, что он вместе с родственницей причастен к получению взятки на сумму 3,25 млрд рублей. В 2018 по требованию Генпрокуратуры РФ он был лишен неприкосновенности. В 2020 году дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в Челябинский облсуд, но его рассмотрение перенесли в столицу.
В августе 2022 года в Мосгорсуде Белоусову и Бутаковой вынесли приговор: депутат (на момент вынесения приговора Белоусов был депутатом Госдумы РФ) получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. Бутакова отделалась условным сроком и аналогичным штрафом. При этом на приговор Белоусов не явился и был объявлен в розыск. Сегодня его местоположение неизвестно. Семья через суд пытается добиться признания его безвестно отсутствующим.
Адвокатам же удалось отменить приговор. Сейчас они прилагают усилия для возвращения Белоусову статуса депутата Госдумы.
