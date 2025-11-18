Жители челябинского поселка Увильды потребовали починить упавшую газовую трубу

Газовую трубу вернут на опоры (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Увильды Кыштымского округа Челябинской области потребовали восстановить деформированную газовую трубу, которая вросла в землю. Они опасаются утечки и взрыва газа. В пресс-службе администрации округа ответили, что собственник уже подготовил проект на ремонт.

«Эта труба — источник смертельной опасности. По ней подается газ в котельную, которая снабжает теплом и горячей водой поселок Увильды. Труба должна находиться на опорах, но она уже вросла в землю и в любой момент может проржаветь, произойти утечка газа и даже взрыв», — рассказал Владимир К.

По его словам, жители поселка обращались в газовые службы, а также в администрацию и другие ведомства. В пресс-службе администрации Кыштыма URA.RU ответили, что знают о сложившейся ситуации и не раз направляли запрос собственнику газопровода для ремонта газопровода — в МВД РФ, так как сама труба находится в оперативном управлении ФКУЗ «Санаторий „Лесное озеро“ МВД России». По данным мэрии, владелец уже сделал проектно-сметные документы и готов восстановить трубу.

Продолжение после рекламы

«Администрация Кыштымского городского округа неоднократно направляла запрос руководству санатория о необходимости ремонта газопровода. Учитывая сложившуюся ситуацию, муниципалитет обратился в прокуратуру. По информации ФКУЗ „Санаторий „Лесное озеро“, в августе 2025 года заключен договор, в сентябре получен локально-сметный расчёт на ремонт газопровода. Собственник собрал документы для подачи заявки на выделение финансирования в четвертом квартале 2025 года“, — уточнили в пресс-службе администрации Кыштыма.