СК опубликовал видео задержания главы тубдиспансера челябинского ГУФСИН Архипова

Евгений Архипов не оказывал сопротивления Фото: пресс-служба СКР по Челябинской области

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала оперативное видео задержания начальника «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» подполковника Евгения Архипова. Судя по кадрам, его задержали в его коттедже.

На видео сотрудники ФСБ и месте с коллегами из ГУСБ ГУФСИН России перелезают через ворота и попадают во двор дома Архипова. Хозяева уже украсили жилье к Новому году (развесили гирлянды по периметру). Но праздника в семье не случилось: Архипов не стал сопротивляться задержанию. Сотрудник СК зачитал ему суть уголовного дела.

Главе тубдиспансера дали время на сборы и доставили его в следственный отдел по Металлургическому району Челябинска. Там ему должны предъявить обвинения.

Подполковника задержали по уголовному делу о получении взятки. Следствие полагает, что в период с 1 января 2024 года по 1 ноября 2025 года он получил от осужденного телевизор, строительный вагончик, строительный материал стоимостью не менее 150 тысяч рублей. «За это он оказывал покровительство, способствовал созданию благоприятных условий содержания осужденного, не выявлял факты нарушения режима, изменял условия содержания в положительную сторону, а также разрешал использовать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны и иные технические средства», — отметили в пресс-службе СКР по региону.