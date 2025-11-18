Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Челябинской области поезд столкнулся с мусоровозом

18 ноября 2025 в 13:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Авария произошла неподалеку от Аргаяша

Авария произошла неподалеку от Аргаяша

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области неподалеку от Аргаяша пассажирский поезд столкнулся с мусоровозом. На месте работают оперативные службы.

«От удара грузовик перевернулся. Судя по кадрам, кабина поезда серьезно повреждена», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Подписчики сообщили изданию, что в аварии есть пострадавшие. Иной информации пока нет. Предварительно, поезд следовал из Верхнего Уфалея в Челябинск.

Продолжение после рекламы

URA.RU связалось с пресс-службами Уральской транспортной прокуратуры, транспортной полиции. Там сообщили, что уточняют информацию. В пресс-службе ЮУЖД на звонок не ответили.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал