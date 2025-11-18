В Челябинской области поезд столкнулся с мусоровозом

Авария произошла неподалеку от Аргаяша Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области неподалеку от Аргаяша пассажирский поезд столкнулся с мусоровозом. На месте работают оперативные службы.

«От удара грузовик перевернулся. Судя по кадрам, кабина поезда серьезно повреждена», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Подписчики сообщили изданию, что в аварии есть пострадавшие. Иной информации пока нет. Предварительно, поезд следовал из Верхнего Уфалея в Челябинск.

