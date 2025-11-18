«Взятка в виде телевизора»: за что задержали главу туберкулезной больницы челябинского ГУФСИН

Следком раскрыл детали дела в отношении подполковника Евгения Архипова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава «Специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области» подполковник внутренней службы Евгений Архипов получал взятки от осужденного в виде материальных ценностей: телевизора, строительного вагончика, стройматериалов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по регуиону.

«По данным следствия, в период с 1 января 2024 по 1 ноября 2025 года подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, получил от осужденного в качестве взятки материальные ценности — телевизор, строительный вагончик, строительный материал стоимостью не менее 150 тыс. рублей. Взамен начальник исправительного учреждения оказывал покровительство, способствовал созданию благоприятных условий содержания осужденного, не выявлял факты нарушения режима, изменял условия содержания в положительную сторону, а также разрешал использовать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны и иные технические средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Следователем в отношении Архипова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По месту его жительства и работы проведены обыски.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону.

Архипова задержали утром 18 ноября. Его престпуную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области и ГУСБ ФСИН России.