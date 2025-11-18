Логотип РИА URA.RU
Общество

«Челябинский метротрамвай» намерен взыскать с генподрядчика 217 млн рублей

18 ноября 2025 в 11:35
Компания, с которой требуют деньги, строит метро сразу в нескольких городах России

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АО «Челябинский метротрамвай» подал иск в Арбитражный суд региона к генеральному подрядчику строительства метротрамвая в городе АО «Моспроект-3» на сумму почти в 217 миллионов рублей. Об этом говорится в карточке дела. 

«Истцы — АО „Челябинский метротрамвай“. Ответчики — АО „Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна „Мостпроект-3“, — говорится в карточке. Первое заседание по делу назначено на 21 января 2026 года. Суть претензий не раскрывается. 

Договор с «Мостпроект-3» был заключен в августе 2022 года. Сумма контракта составляла 49,5 миллиарда рублей. Компания стала единственным участником и победителем аукциона на возведение линии метротрама «Север—Юг». 

«Мостпроект-3» реализует аналогичный проект в Красноярске, также прокладывает метро в Москве. Кроме того, компания проектирует здания детских садов, поликлиник и коммерческих объектов. Фирма выросла из государственного предприятия Москвы. 

В начале апреля в Челябинске приступили к выполнению работ для проходки перегонных тоннелей для стартовых котлованов. При этом на стройплощадке на улице Овчинникова стартовый котлован был уже почти готов. В конце сентября искали компанию для охраны строящихся линий будущего метротрама за 125 млн рублей.

Материал из сюжета:

Строительство метротрама в Челябинске

