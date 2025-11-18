«Челябинский метротрамвай» намерен взыскать с генподрядчика 217 млн рублей

Компания, с которой требуют деньги, строит метро сразу в нескольких городах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АО «Челябинский метротрамвай» подал иск в Арбитражный суд региона к генеральному подрядчику строительства метротрамвая в городе АО «Моспроект-3» на сумму почти в 217 миллионов рублей. Об этом говорится в карточке дела.

«Истцы — АО „Челябинский метротрамвай“. Ответчики — АО „Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна „Мостпроект-3“, — говорится в карточке. Первое заседание по делу назначено на 21 января 2026 года. Суть претензий не раскрывается.

Договор с «Мостпроект-3» был заключен в августе 2022 года. Сумма контракта составляла 49,5 миллиарда рублей. Компания стала единственным участником и победителем аукциона на возведение линии метротрама «Север—Юг».

Продолжение после рекламы

«Мостпроект-3» реализует аналогичный проект в Красноярске, также прокладывает метро в Москве. Кроме того, компания проектирует здания детских садов, поликлиник и коммерческих объектов. Фирма выросла из государственного предприятия Москвы.