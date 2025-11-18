Челябинский депутат Колесников рассказал о переосмыслении ценностей за годы СВО

Олег Колесников участвует в спецоперации с осени 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников в своем telegram-канале подвел итоги четырех лет участия в спецоперации на Украине. Он рассказал о личных переживаниях и изменениях в России.

«Четвертый год здесь… На СВО. Кажется, что прошла вечность. Событий — как шрамов на сердце. Столько лиц: братьев по оружию, мимолетных знакомых. Кто-то стал родным, а кто-то растворился во времени, словно дым», — написал Колесников.

Колесников заявил, что все участники СВО живут одной целью — Победой. Он отметил, что за четыре года все изменилось: люди, прошедшие через тяжелые испытания, и сама Россия, ставшая сильнее и честнее. По его словам, лишь на передовой бойцы осознают истинную цену российского величия.

«У нас одна цель — ПОБЕДА. Каждый вздох, каждый шаг — все ради нее. И мы ее добьемся. Четвертый год… Года выжгли старое и закалили новое. Я и те, кто рядом, уже никогда не будем прежними», — добавил депутат.

Олег Колесников находится на СВО с осени 2022 года. Он стал единственным депутатом Госдумы, оставшимся на фронте. В интервью URA.RU депутат пояснил, что считает невозможным вернуться без победы: «Уходить на войну страшно, а возвращаться без победы стыдно», — заявлял он. За время боевых действий он получил три ранения и был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».