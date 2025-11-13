Глава МВД дал установку по нелегальным мигрантам
Установку дал глава МВД России Владимир Колокольцев
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Прибывающие в Херсонскую и Сахалинскую области иностранцы не должны находиться там без должного контроля. Такую установку дал глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Это значит, что прибывающие в ваш регион иностранцы не должны находиться там бесконтрольно, иначе это становится причиной возникновения напряженности в обществе и межнациональных конфликтов», — сказал Колокольцев. Видео делится официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. Как правило, именно лица, нарушающие миграционное законодательство, становятся источником правонарушений, агрессии и преступной деятельности.
Глава МВД подчеркнул, что в подобных случаях необходимо действовать жестко, но в пределах полномочий. В настоящее время подводятся итоги операции «Нелегал». Результаты показывают, что усилия, направленные на упорядочение миграционных потоков, эффективны. Технические средства, включая комплексы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, не оставляют нарушителям шансов долго оставаться вне поля зрения сотрудников полиции. Еще одной мерой, которая помогает бороться с нелегальной миграцией, стало введение экспериментальной процедуры биометрической идентификации иностранцев при въезде в страну. В ближайшее время такая практика будет расширяться.
Колокольцев также представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов ведомства. Указом Президента РФ:
- начальником УМВД России по Сахалинской области назначен полковник полиции Владимир Арбузов;
- ГУ МВД России по Херсонской области возглавил генерал-майор полиции Владимир Савчук.
