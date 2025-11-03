Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

МИД Италии вызвал посла России

04 ноября 2025 в 00:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Факт приглашения посла в МИД Италии подтвердили в российской дипмиссии

Факт приглашения посла в МИД Италии подтвердили в российской дипмиссии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

МИД Италии вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова. Об этом сообщили РИА Новости в итальянском внешнеполитическом ведомстве.

«МИД вызвал посла России в Италии», — сказал собеседник агентства. Факт приглашения дипломата подтвердили в российской дипмиссии в Риме.

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни выступил с опровержением утверждений президента Украины Владимира Зеленского относительно предполагаемой угрозы появления российских БПЛА в Италии. По мнению министра, подобные высказывания носят характер неоправданной драматизации обстановки. Таяни призвал украинскую сторону воздерживаться от голословных заявлений, если Киев намерен продолжать получать содействие со стороны Рима.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал