МИД Италии вызвал посла России
Факт приглашения посла в МИД Италии подтвердили в российской дипмиссии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
МИД Италии вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова. Об этом сообщили РИА Новости в итальянском внешнеполитическом ведомстве.
«МИД вызвал посла России в Италии», — сказал собеседник агентства. Факт приглашения дипломата подтвердили в российской дипмиссии в Риме.
Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни выступил с опровержением утверждений президента Украины Владимира Зеленского относительно предполагаемой угрозы появления российских БПЛА в Италии. По мнению министра, подобные высказывания носят характер неоправданной драматизации обстановки. Таяни призвал украинскую сторону воздерживаться от голословных заявлений, если Киев намерен продолжать получать содействие со стороны Рима.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.