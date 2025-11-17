Логотип РИА URA.RU
На Украине выяснили, когда вернется сбежавший Умеров

Секретарь СНБО Умеров возвратится на Украину после скандала 20 ноября
17 ноября 2025 в 21:56
Умеров продлил командировку после слухов о деле Миндича

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров планирует вернуться на родину 20 ноября. Об этом сообщило «РБК-Украина».

«По информации источников РБК-Украина, секретарь СНБО планирует вернуться на Украину в четверг, 20 ноября», — говорится в публикации издания. По информации издания, Умеров находится в запланированной официальной командировке в США, где проводит рабочие консультации и встречи, направленные на усиление международной поддержки Украины.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил сомнение в том, что Умеров вернется на Украину после коррупционного скандала, связанного с именем бизнесмена Тимура Миндича. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через «осуществление влияния» на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова.

На момент обнародования антикоррупционного расследования Умеров находился в Стамбуле. Официальная командировка Умерова должна была закончиться еще 16 ноября, но он продлил ее до 19 ноября и отправился в Катар , а после в Объединенные Арабские Эмираты.

По данным украинских СМИ, коррупционный скандал может затронуть и главу офиса президента Андрея Ермака. Также скандал может коснуться его подчиненных — премьер-министра Юлию Свириденко и главу СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Коррупционный скандал на Украине

