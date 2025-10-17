Трамп отказался вводить санкции против России

Трамп: сейчас не подходящее время для новых санкций против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп высказался о возможности новых санкций против России
Трамп высказался о возможности новых санкций против России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент введение новых санкций против России может быть несвоевременным. Такое заявление глава государства сделал журналистам в Белом доме, комментируя инициативу лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна о необходимости рассмотреть законопроект по ужесточению ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — сказал президент. Так он ответил на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Трамп заявил в беседе с представителями СМИ в Белом доме, что его переговоры с Путиным могут пройти в ближайшие две недели. По словам американского лидера, к организации данной встречи привлекут вице-президента Джей Ди Вэнса и специального представителя президента по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент введение новых санкций против России может быть несвоевременным. Такое заявление глава государства сделал журналистам в Белом доме, комментируя инициативу лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна о необходимости рассмотреть законопроект по ужесточению ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США. «Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — сказал президент. Так он ответил на соответствующий вопрос представителей СМИ. Трамп заявил в беседе с представителями СМИ в Белом доме, что его переговоры с Путиным могут пройти в ближайшие две недели. По словам американского лидера, к организации данной встречи привлекут вице-президента Джей Ди Вэнса и специального представителя президента по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...