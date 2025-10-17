Трамп отказался вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент введение новых санкций против России может быть несвоевременным. Такое заявление глава государства сделал журналистам в Белом доме, комментируя инициативу лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна о необходимости рассмотреть законопроект по ужесточению ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента США.
«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — сказал президент. Так он ответил на соответствующий вопрос представителей СМИ.
Трамп заявил в беседе с представителями СМИ в Белом доме, что его переговоры с Путиным могут пройти в ближайшие две недели. По словам американского лидера, к организации данной встречи привлекут вице-президента Джей Ди Вэнса и специального представителя президента по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.
