С начала СВО потери ВСУ составили около полутора миллиона человек
18 ноября 2025 в 08:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
С момента начала спецоперации количество убитых и раненых среди военнослужащих ВСУ достигло почти полутора миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал