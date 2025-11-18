Европа бьется в истерике после очередной инициативы Ляйен по Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вариантах европейского финансирования Украины вызвало истерику в Бельгии. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Итак, мы видим, что дела идут плохо у [премьер-министра Бельгии Барта] де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования [замороженных на Западе российских] активов . А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого», — сказал Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала. По его словам, предложения Урсулы фон дер Ляйен о вариантах финансирования Украины могут привести к серьезным политическим последствиям. Лидер «Патриотов» также считает, что предложенные меры могут стать опасным прецедентом и привести к войне с Россией.

Ранее издание Reuters сообщило о трех возможных вариантах финансирования Украины, предложенных главой Еврокомиссии: помощь в виде грантов от государств-членов ЕС, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами. Последний является приоритетным для западных стран, однако они не могут продвинуть никакие новые решения по этому варианту уже несколько месяцев, а другие варианты имеют весомые недостатки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил возмущение по поводу просьбы Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование Украины в разгар коррупционного скандала.

