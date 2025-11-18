Газ рванул в пригороде Омска. Видео
Взрыв и пожар в пригороде Омска
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска рядом с поселком Ростовка, предварительной причиной ЧП называют утечку газа. К месту происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, официальная информация о пострадавших на данный момент не поступала.
«В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем telegram-канале.
По словам местных жителей, взрывной волной были задеты жилые кварталы, а зарево от пожара было видно за несколько километров. Специалисты оперативных служб приступили к ликвидации возгорания и установлению всех обстоятельств произошедшего.
Правоохранительные органы приступили к выяснению точных причин инцидента, отрабатывая версию о технической неисправности газопровода. На месте работают сотрудники МЧС, газовой службы и полиции, оценивая масштабы происшествия.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.