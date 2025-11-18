В Красноармейске российский дрон улетел после того, как заметил сигнал от мирного жителя Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российский оператор БПЛА заметил сигнал от мирного жителя в Красноармейске (украинское название — Покровск), после чего прервал выполнение задачи. В самом же городе продолжаются бои, в которых ВС РФ добиваются успехов и закрепляют свои позиции. Помимо этого продвижение происходит и в других направлениях фронта. Карта спецоперации на Украине 18 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Красноармейское направление

В районе Красноармейска оператор российского БПЛА получил сигнал от местного жителя — православный крест. После этого беспилотник прервал выполнение боевой задачи. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, который опубликовал кадры.

«Православный крест — как негласный знак того, что перед российским оператором БПЛА находится мирный. Разница в действиях наших бойцов и боевиков ВСУ как пропасть, она огромна», — рассказал Поддубный. Его слова приводит Life.ru.

Продолжение после рекламы

Российские войска добиваются успехов в городе и продвигаются на его северо-западных окраинах. Силы ВСУ отступают на север за железную дорогу. Ведутся бои в районах сел Гришино и Роднинское. Помимо этого действия продолжаются в районе Сухецкое-Суворово, а также на рубеже Сухецкое — Новое Шахово — Шахово.

Бои ведутся и в районе города Димитров (украинское название — Мирноград). Позиции ВСУ стремительно становятся хуже.

Запорожское направление

Подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток» продолжают наступление на направлении Приморского и Степногорска. Российская армия продвигается в Приморском и Степногорске. Помимо этого бои ведутся на окраине Малой Токмачки и Новоданиловки.

К тому же боевые действия продолжаются в районе восточнее Гуляйполя. Также российские войска продвигаются восточнее Ровнополья и Яблоково. Подразделения армии РФ закрепились на берегу юго-восточной окраины Великомихайловки.

ВСУ оставляли в селе Яблоково Запорожской области автоматы и взрывчатку. Об этом сообщил штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Санти. Его слова приводит ТАСС.

Тем временем группировка войск «Восток» уничтожила минометные позиции ВСУ в Запорожской области. ВС РФ нанесли удар с помощью артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Донецкое направление

ВС РФ вошли в город Северск на донском направлении фронта. Действия ведутся между Новоселовкой и Звановкой. Также в лесах восточнее Северска российские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ вдоль лесополос.

Харьковское направление

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА противника в Харьковской области. Цель была поражена с расстояния 30 километров с использованием гаубицы «Гиацинт-К». Об этом сообщили в Минобороны РФ.