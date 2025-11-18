Украина совершила беспрецедентную атаку по энергетике ДНР
Теплоэлектростанции в ДНР получили повреждения (архивное фото)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
ДНР пережила беспрецедентную атаку по энергетике со стороны Киева — были повреждены Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции, обесточены многие населенные пункты. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что многие населенные пункты обесточены, там остановлены котельные и фильтровальные станции.
Профильные службы отреагировали незамедлительно. Все ведомства работают в экстренном режиме, Пушилин пообещал своевременно информировать население о принимаемых мерах.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
