ВС РФ за ночь уничтожили 31 украинский БПЛА
18 ноября 2025 в 09:24
Фото: © URA.RU
В течение ночи средства ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в МО РФ.
