На Украине раскрыли ключевую фигуру «коррупционного айсберга»

Миндича считают частью айсберга, которая была скрыта под водой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого начали называть «кошельком украинского президента Владимира Зеленского», может являться ключевой частью «коррупционного айсберга», который вскрыли на Украине. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Большинство источников считают, что Миндич — именно та часть айсберга, которая располагается под водой», — пишет «Украинская правда». При этом мнения относительно роли Миндича в преступной схеме расходятся: некоторые считают его лишь «кассиром», в то время как другие видят в нем ключевую фигуру.

Следствие назвало организатором схемы некоего Карлсона, который живет на улице Грушевского в Киеве. «Украинская правда» отметила, что по этому адресу находится одна из четырех квартир Миндича.

Продолжение после рекламы

По информации издания, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак убеждает Владимира Зеленского в возможной причастности к коррупционной схеме бизнесмена Игоря Коломойского, который уже третий год находится в СИЗО СБУ. Также депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк утверждает, что Ермак фигурирует на записях прослушки переговоров окружения Миндича, представленных НАБУ, под прозвищем Али-Баба.

Кроме того, «РБК-Украина» сообщает о возможной причастности к делу бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка, исполнительного директора по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрия Басова и подавшего в отставку министра юстиции Германа Галущенко. Окончательные результаты расследования пока не представлены, и, как отмечают источники, приближенные к офису президента, могут появиться новые фигуранты дела.