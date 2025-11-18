Москалькова попросила Украину забрать своих граждан из Курской области
Информация о гражданах Украины была сообщена Киеву, рассказала Москалькова
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российская сторона просит Киев забрать нескольких украинцев, которые были спасены российскими солдатами. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину», — рассказала Москалькова. Ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что проинформировала украинскую сторону об этом и ожидает ответа.
Ситуация с гражданами Украины, находящимися в Курске, развивается на фоне другого инцидента. По словам Татьяны Москальковой, Украина удерживает 12 жителей Курской области в Сумской области. Диалог о возвращении удерживаемых лиц ведется с украинской стороной. Об этом сообщало RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.