Москалькова попросила Украину забрать своих граждан из Курской области

Российская сторона просит Киев забрать нескольких украинцев, которые были спасены российскими солдатами. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину», — рассказала Москалькова. Ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что проинформировала украинскую сторону об этом и ожидает ответа.