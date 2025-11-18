Курский изобретатель предстанет перед судом за передачу прожектора Украине
По делу уже прошло несколько открытых судебных слушаний
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Москве состоится рассмотрение уголовного дела в отношении курского предпринимателя и изобретателя Виталия Ревина (внесен в РФ в перечень террористов). Он обвиняется в передаче украинскому нацбатальону «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) зенитного прожектора, предназначенного для обнаружения российских беспилотников. Дело будет рассматриваться во втором Западном окружном военном суде.
«Вину не признаю», — заявил подсудимый на заседании, передает ТАСС. Ревину вменяется совершение госизмены и финансирование терроризма. По делу уже прошло несколько открытых судебных слушаний. Свидетелей допрашивали по видеосвязи из здания Курского гарнизонного военного суда. Во вторник планируются прения сторон, в ходе которых гособвинение запросит срок для Ревина.
Виталий Ревин родился в Черниговской области (Украина). Он разведен, на иждивении у него есть несовершеннолетние дети. Ревин закончил сельско-хозяйственную академию и имеет высшее профессиональное образование, но считает себя айтишником. Преступление было совершено 20 августа 2024 года. Ревин был задержан позднее и сначала подвергнут административному аресту, а после предъявления особо тяжких обвинений отправлен под стражу в следственный изолятор.
Житель Курска связался с представителями террористического полка «Азов» и предложил им спроектированный им самим зенитный прожектор для обнаружения беспилотников. Ревин сам изготовил устройство и отправил его из Курска в Киев через Литву. Для проектирования зенитных прожекторов он закупал комплектующие из Китая за свои деньги через банковский счет, оформленный на него в Казахстане. В ходе допроса бывшая девушка подсудимого рассказала, что он ремонтировал светильники и электротехнику промышленно-бытового назначения, а также упоминал о сборке зенитных прожекторов для выявления воздушных целей.
