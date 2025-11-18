Звезда сериалов «Лихие» и «Ищейка» скончался: биография артиста Полякова

Актер Вячеслав Поляков умер в 45 лет Фото: Хороший день (2018)/Россия/Кинокомпания «Русское»/Режиссер Сергей Швыдкой

На 46-м году жизни скончался российский актер театра и кино Вячеслав Поляков, сообщили новостные telegram-каналы. Артист, известный зрителям по сериалам «Лихие» и «Диверсант», ушел из жизни 12 ноября 2025 года.

По информации telegram-канала, предположительной причиной смерти стала онкология. За свою карьеру Поляков сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, а также работал преподавателем сценического движения. Подробнее — в материале URA.RU.

Обстоятельства смерти

Телеграм-канал «Shot» первым сообщил печальную новость: «Умер актер сериалов „Лихие“ и „Диверсант“ Вячеслав Поляков. Ему было 45 лет». Как отмечается в публикации, вероятной причиной смерти стала тяжелая болезнь. Смерть Вячеслава Полякова стала очередной потерей для российского кинематографа в этом году.

Продолжение после рекламы

Творческий путь и биография

Вячеслав Евгеньевич Поляков родился 6 апреля 1980 года. В 2004 году он с отличием окончил Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, где обучался на курсе Р. Немчинской. Уже во время учебы проявил себя в спектаклях Учебного театра ГИТИСа: «Таня-Танечка», «Кьоджинские перепалки» и «Если завтра...». Актер служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Б. Лавренева, где сыграл запоминающиеся роли в спектаклях «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Каменный властелин» Леси Украинки и других постановках. Особую известность получил в образе Кота Леопольда в спектакле «День рождения кота Леопольда».

Карьера в кино и педагогическая деятельность

С 2002 года Вячеслав Поляков активно снимался в кино. Среди его наиболее известных работ — роли в сериалах «Спецназ 2», «Ермоловы», «Кремлёвские курсанты», «Одиссея сыщика Гурова», «Ищейка-6» и «Тайфун». Всего в его фильмографии более 30 проектов.