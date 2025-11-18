Имущественный комплекс может быть привлекателен благодаря удобному расположению и развитой инфраструктуре Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на продажу выставлен крупный имущественный комплекс за 315 миллионов рублей. Комплекс включает в себя производственно-складские помещения, гараж, склады, железнодорожный путь и другие сооружения. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Вся территория асфальтирована, по ее части проходит железнодорожный путь. Все площади сданы в аренду и приносят стабильный доход», — указано в предложении.

Автор указывает, что комплекс обеспечен коммуникациями: электроэнергией, газом, водоснабжением и водоотведением. Также имеются системамы видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации, следует из предложения.

В объявлении говорится, что земельный участок находится в собственности. В состав комплекса входят: трехэтажный административно-бытовой комплекс, теплый гараж с бытовыми помещениями, прирельсовый склад с рампой, склад материалов, склад из профнастила и другие сооружения. Помимо этого имеется прямой выезд в сторону Казахстана, Москвы, Троицка, Уфы, Екатеринбурга, Кургана.

Также на онлайн-платформе продается торгово-складской комплекс на Троицком тракте. Площадь здания составляет свыше семи тысяч квадратных метров. Стоимость готового бизнеса — 450 миллионов рублей.