Как в Челябинске прошел концерт «Аксиос»: журналист URA.RU о редком для города событии

Концерт «Аксиос» прошел с аншлагом и под бурные овации Фото: Челябинская митрополия © URA.RU

В минувшее воскресенье в Челябинске прошел концерт Архиерейского мужского хора «Аксиос». Хор является единственным мужским духовным коллективом в городе и исполняет не только духовные песнопения, но и светские композиции. Концерты дают крайне редко — в этом году лишь второй, поэтому пропустить выступление было нельзя. Подробнее — в материале на URA.RU.

Чем известен хор «Аксиос»

Архиерейский мужской хор «Аксиос» создан в Челябинске в 2023 году. Мужчины сопровождают богослужения в нижнем Храме кафедрального собора Рождества Христова. Но не нужно думать, что концерт «Песни, рожденные светом» был похож на воскресную службу в храме. Совершенно точно — нет.

В Челябинске музыканты выступают, прямо скажем, нечасто. Это всего второй за год концерт — первый был в феврале. Тогда я их выступление пропустила и была очень расстроена.

Продолжение после рекламы

Хотя хор известен уже за рубежом. В сентябре они выступили в столице Узбекистана Ташкенте, где исполнили духовные произведения, народные и военные песни. Вместе с челябинцами выступление музыкантов в ДК Железнодорожников слушали митрополит Челябинский и Миасский Алексий. И учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

Как прошел концерт хора «Аксиос» в Челябинске

Концерт длился два часа и для зрителей прошел буквально на одном дыхании. Выступление поделили на два отделения — духовные песнопения и светские композиции. В первом отделении исполнялись древние молитвы на греческом, сербском, арамейском языках, а также музыка русских композиторов Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова.

Мужчины сопровождают богослужения в нижнем Храме кафедрального собора Рождества Христова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Здесь, пожалуй, большинство зрителей особенно оценили композицию «Вера вечна, вера славна», в которой солировал Никита Лазарев. Песня стала гимном православной веры Сербии. В разных текстовых вариантах распространена в России и Белоруссии. Одна из моих подруг, с которой я ходила на концерт, потом весь вечер ее напевала. Вот так и сказала: «Хожу и весь вечер напеваю песню про веру!»

Во втором отделении исполнители обратились к наследию родной земли. К примеру, спели песню Игоря Матвиенко «Березы», которой, к слову, завершал свой концерт Николай Расторгуев в Златоусте. А вот «Выйду ночью в поле с конем» (Расторгуев сказал, что песня называется именно так, и автор очень обижается, что название сократили до «Коня». Мы не будем никого обижать — прим. URA.RU) не прозвучала. А жаль.

Видео песни с одного из концертов смотрела у хора в официальной группе в соцсети, и исполнение просто поразило. Мурашки бегут, даже когда смотришь с экрана монитора, что уж говорить про живое исполнение.

Во втором отделении сложно выделить одну самую яркую композицию. Пожалуй, отмечу «Смуглянку», где солировал Николай Волков. Но объективно и честно, все композиции зашли зрителям на «ура».

В конце на сцену вышел финалист телепроектов «Битва хоров», солист мужского хора «Bravissimo» Виджай Бузылев. Совместно с хором он исполнил композицию «Чайхана».





Из минусов

К выступлению артистов никаких вопросов нет. Было классно и здорово. Сильные мужские голоса, композиции, наполненные смыслы — идеальное сочетание.

А вот к площадке проведения, а точнее, к уборным в ДК ЖД, вопросы есть. Я, скорее, на стороне тех людей, которые считают, что состояние туалетов — это показатель отношения к людям.

Продолжение после рекламы

Здесь туалетной бумаги в кабинках не было — она отдельно стояла на столе перед выходом. Может быть, это сделали с целью экономии — поставить два рулона будет дешевле, чем шесть или восемь в каждую кабинку. Плюс, не работал смыв в туалете.

Не секрет, что Челябинск претендует на звание «Культурной столицы 2027». За чистотой и порядком общественных туалетов хотя бы в подобных местах, где проводятся культурные мероприятия, по моему мнению, важно следить. Наличие бумаги, жидкого мыла, бумажных полотенец, а также работающий слив — что сложного в выполнении каждого из пунктов?