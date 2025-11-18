Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области отремонтировали дорогу к национальному парку «Зигальга»

18 ноября 2025 в 07:53
Ремонт дороги сделает путь к национальному парку комфортнее и безопаснее

Фото: telegram-канал «Зигальга News»

Фото: telegram-канал «Зигальга News»

В Челябинской области капитально отремонтировали 10-километровый участок дороги к национальному парку «Зигальга». Завершить все работы планируют в 2028 году, сообщает telegram-канал нацпарка.

«Вот так сейчас выглядит почти 10-километровый отрезок дороги от Тюлюка — здесь уложили асфальт, перед этим устроив „подушку“ из щебня. Теперь полотно не будут заливать вешние воды, как это происходило довольно часто», — сообщает telegram-канал национального парка.

На других участках дороги сейчас идут земляные работы, поэтому проезд может быть затруднен из-за техники. Любителям походов рекомендуется учитывать это при планировании поездки на Поперечную. После завершения ремонта путь до одного из входов в национальный парк «Зигальга» станет быстрее.

В Челябинской области продолжается работа по улучшению транспортной доступности национальных парков. Ранее в нацпарке «Таганай» после трехлетнего строительства открыли дорогу до Черной скалы, сократив время пути до пяти минут. Теперь очередь дошла до национального парка «Зигальга».

