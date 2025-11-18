В Челябинской области отремонтировали дорогу к национальному парку «Зигальга»

Ремонт дороги сделает путь к национальному парку комфортнее и безопаснее Фото: telegram-канал «Зигальга News»

В Челябинской области капитально отремонтировали 10-километровый участок дороги к национальному парку «Зигальга». Завершить все работы планируют в 2028 году, сообщает telegram-канал нацпарка.

«Вот так сейчас выглядит почти 10-километровый отрезок дороги от Тюлюка — здесь уложили асфальт, перед этим устроив „подушку“ из щебня. Теперь полотно не будут заливать вешние воды, как это происходило довольно часто», — сообщает telegram-канал национального парка.

На других участках дороги сейчас идут земляные работы, поэтому проезд может быть затруднен из-за техники. Любителям походов рекомендуется учитывать это при планировании поездки на Поперечную. После завершения ремонта путь до одного из входов в национальный парк «Зигальга» станет быстрее.

Продолжение после рекламы