В Челябинской области отремонтировали дорогу к национальному парку «Зигальга»
Ремонт дороги сделает путь к национальному парку комфортнее и безопаснее
В Челябинской области капитально отремонтировали 10-километровый участок дороги к национальному парку «Зигальга». Завершить все работы планируют в 2028 году, сообщает telegram-канал нацпарка.
«Вот так сейчас выглядит почти 10-километровый отрезок дороги от Тюлюка — здесь уложили асфальт, перед этим устроив „подушку“ из щебня. Теперь полотно не будут заливать вешние воды, как это происходило довольно часто», — сообщает telegram-канал национального парка.
На других участках дороги сейчас идут земляные работы, поэтому проезд может быть затруднен из-за техники. Любителям походов рекомендуется учитывать это при планировании поездки на Поперечную. После завершения ремонта путь до одного из входов в национальный парк «Зигальга» станет быстрее.
В Челябинской области продолжается работа по улучшению транспортной доступности национальных парков. Ранее в нацпарке «Таганай» после трехлетнего строительства открыли дорогу до Черной скалы, сократив время пути до пяти минут. Теперь очередь дошла до национального парка «Зигальга».
