Найден предполагаемый виновник в аварии с поездом и мусоровозом под Аргаяшом
Предварительно, водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора
Предварительно, виновником аварии под Аргаяшом с участием пригородного поезда и мусоровоза стал водитель грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Водитель, якобы, пытался пересечь перегон на запрещающий сигнал светофора.
«Установлено, что 18 ноября в 12 часов 30 минут местного времени на 214 километре пикет 5 перегон Есаульская-Ишалино произошло столкновение пригородного поезда №7006 с грузовым автомобилем. Предварительно, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пассажиры поезда сообщили о погибшем машинисте поезда. Эта информация проверяется. На месте работает оперативно следственная группа.
