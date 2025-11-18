Найден предполагаемый виновник в аварии с поездом и мусоровозом под Аргаяшом

Предварительно, водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предварительно, виновником аварии под Аргаяшом с участием пригородного поезда и мусоровоза стал водитель грузовика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Водитель, якобы, пытался пересечь перегон на запрещающий сигнал светофора.

«Установлено, что 18 ноября в 12 часов 30 минут местного времени на 214 километре пикет 5 перегон Есаульская-Ишалино произошло столкновение пригородного поезда №7006 с грузовым автомобилем. Предварительно, водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.