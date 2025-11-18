Прокуратура добилась компенсации за датчики глюкозы пациентке с диабетом из Снежинска

При диабете необходимо регулярно контролировать анализы крови (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура помогла жительнице Снежинска (Челябинская область) получить компенсацию за покупку медсредств для контроля за диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Министерства здравоохранения Челябинской области денежных средств, затраченных заявителем на приобретение датчиков системы Flash-мониторинга глюкозы и ланцетов в сумме около 100 тысяч рублей. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, 20-летняя пациентка находилась на учете в медучреждении с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Ей должны бесплатно предоставлять датчики системы мониторинга глюкозы и ланцеты, однако медсредства поставлялись с перебоями. Девушке пришлось самой покупать жизненно важные медицинские изделия.

