Общество

Здоровье

Прокуратура добилась компенсации за датчики глюкозы пациентке с диабетом из Снежинска

Жительнице Снежинска с диабетом компенсировали покупку медсредств
18 ноября 2025 в 14:55
При диабете необходимо регулярно контролировать анализы крови (архивное фото)

При диабете необходимо регулярно контролировать анализы крови (архивное фото)

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Прокуратура помогла жительнице Снежинска (Челябинская область) получить компенсацию за покупку медсредств для контроля за диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Министерства здравоохранения Челябинской области денежных средств, затраченных заявителем на приобретение датчиков системы Flash-мониторинга глюкозы и ланцетов в сумме около 100 тысяч рублей. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, 20-летняя пациентка находилась на учете в медучреждении с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Ей должны бесплатно предоставлять датчики системы мониторинга глюкозы и ланцеты, однако медсредства поставлялись с перебоями. Девушке пришлось самой покупать жизненно важные медицинские изделия.

Прокуратура обратилась в суд, который поддержал ее требования. Областной минздрав принял меры к исполнению вынесенного решения суда.

