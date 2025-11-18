Девочке из Сургута понадобилась помощь психолога после массажа в больнице

Мать ребенка из ХМАО, которая жаловалась на массажистку, повела дочь к психологу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Девочке из Сургута (ХМАО), которая ходила на массаж в дневной стационар «Росинка», потребовалась помощь психолога. Мать ребенка считает, что проблемы вызвало грубое обращение массажистки, которая угрожала малышке и шлепала ее, сообщила женщина журналисту URA.RU.

«После посещения массажа ребенок стал замкнутым, начал грызть ногти, плохо спит и даже стал писаться по ночам. Она очень испугалась и больше не хочет никуда ходить», — рассказала сургутянка, отметив, что после инцидента была вынуждена обратиться с дочерью к психологу.

По словам матери, девочка проходила курс лечебных процедур из-за тяжелого нарушения речи. Ребенку дважды в год назначали ЛФК, массаж, мониторинг, электрофорез и другие процедуры, однако после посещения конкретной специалистки состояние дочери ухудшилось.

Агентство URA.RU направило запросы в больницу и Депздрав Югры. На момент публикации материалы ответ не поступил.