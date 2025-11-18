МЧС предупредило об опасной погоде в ХМАО

Арктическую зону ХМАО засыплет снегом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

МЧС России по ХМАО предупредило жителей о надвигающейся опасной погоде. В Березовском и Белоярском районах, который относятся к Арктической зоне Югры, ожидаются сильные снегопады, ссылается ведомство на прогноз окружного Гидрометцентра.

«В течение суток 19 ноября местами в Березовском и Белоярском районах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Жителям рекомендуется быть особенно внимательными на улицах и дорогах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам парковаться в безопасных местах и избегать шатких конструкций. Осадки могут привести к ухудшению видимости и осложнить дорожную обстановку.

