МЧС предупредило об опасной погоде в ХМАО

Сильный снегопад накроет Арктическую зону ХМАО
18 ноября 2025 в 15:00
Арктическую зону ХМАО засыплет снегом

Арктическую зону ХМАО засыплет снегом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

МЧС России по ХМАО предупредило жителей о надвигающейся опасной погоде. В Березовском и Белоярском районах, который относятся к Арктической зоне Югры, ожидаются сильные снегопады, ссылается ведомство на прогноз окружного Гидрометцентра.

«В течение суток 19 ноября местами в Березовском и Белоярском районах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Жителям рекомендуется быть особенно внимательными на улицах и дорогах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам парковаться в безопасных местах и избегать шатких конструкций. Осадки могут привести к ухудшению видимости и осложнить дорожную обстановку.

Ранее URA.RU писало, что на территории ХМАО 16 ноября ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 19 м/с. Об этом предупредили в окружном Управлении МЧС.

