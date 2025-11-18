МЧС предупредило об опасной погоде в ХМАО
Арктическую зону ХМАО засыплет снегом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
МЧС России по ХМАО предупредило жителей о надвигающейся опасной погоде. В Березовском и Белоярском районах, который относятся к Арктической зоне Югры, ожидаются сильные снегопады, ссылается ведомство на прогноз окружного Гидрометцентра.
«В течение суток 19 ноября местами в Березовском и Белоярском районах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Жителям рекомендуется быть особенно внимательными на улицах и дорогах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС.
Спасатели рекомендуют автомобилистам парковаться в безопасных местах и избегать шатких конструкций. Осадки могут привести к ухудшению видимости и осложнить дорожную обстановку.
Ранее URA.RU писало, что на территории ХМАО 16 ноября ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 19 м/с. Об этом предупредили в окружном Управлении МЧС.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!