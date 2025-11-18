Эти месяцы сэкономят ваши деньги: когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Размер отпускных выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце Фото: Роман Наумов © URA.RU

Грамотное планирование отпуска в 2026 году позволит не только полноценно отдохнуть, но и сохранить финансовое благополучие. Выбор месяца для отпуска напрямую влияет на размер дохода за этот период — разница может составлять до двадцати тысяч рублей при одинаковом окладе. Подробнее о том, в какие месяцы выгоднее брать отпуск с финансовой точки зрения, а когда можно получить максимум дней отдыха за минимум отпускных — в материале URA.RU.

Производственный календарь 2026: праздники и выходные дни

Как отдыхаем и работаем в 2026 году Фото: Инфографика URA.RU

Министерство труда разработало производственный календарь на 2026 год, который стал основой для планирования отпусков. Всего из 365 дней в следующем году 247 будут рабочими, а 118 — выходными и праздничными.

Новогодние каникулы продлятся 12 календарных дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Выходной с пятого января перенесен на среду 31 декабря, а выходной с 3-го января — на пятницу 9 января.

В феврале россияне отдохнут три дня с 21 по 23 число в честь Дня защитника Отечества. Международный женский день подарит трехдневные выходные с 7-го по 9 марта.

Майские праздники разделены на два блока. Праздник Весны и Труда отмечают с первого по третье мая, а День Победы — с 9 по 11 число. Между этими периодами остается рабочая неделя с четвертого по восьмое мая.

День России в июне обеспечит трехдневный отдых с 12 по 14 число. День народного единства четвертого ноября выпадает на вторник и дает один выходной день. Последний выходной в 2026 году запланирован на четверг тридцать первого декабря.

Рабочее время за год составит при сорокачасовой неделе 1972 часа, при тридцатишестичасовой — 1774,5 часа, при двадцатичетырехчасовой — 1181,5 часа.

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Финансовая выгода отпуска зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше рабочих дней, тем меньше стоит каждый из них при фиксированном окладе. Соответственно, отпуск в таких месяцах позволяет сохранить максимальный доход.

Июль становится абсолютным лидером по выгодности — в нем 23 рабочих дня. При зарплате 90 тысяч рублей один рабочий день стоит три тысячи девятьсот тринадцать рублей. Если взять двухнедельный отпуск, работник получит 50 870 рублей зарплаты плюс 43 тысячи отпускных, что составит 93 873 рубля.

На втором месте расположились апрель, сентябрь, октябрь и декабрь с двадцатью двумя рабочими днями каждый. Стоимость рабочего дня при окладе 90 тысяч составит 4090. Общий доход за месяц с двухнедельным отпуском достигнет примерно 92 тысяч рублей.

Март, июнь и август замыкают тройку выгодных месяцев с двадцатью одним рабочим днем. Один рабочий день здесь оценивается в четыре тысячи двести восемьдесят шесть рублей. После отпуска месячный доход составит около девяноста тысяч рублей.

Когда отпуск брать невыгодно: месяцы финансовых потерь

Январь 2026 года возглавляет список не выгодных месяцев для отпуска. С финансовой точки зрения это самый убыточный период — всего 15 рабочих дней делают каждый из них особенно дорогим. При окладе 100 тысяч рублей один рабочий день стоит 6 тысяч 667 рублей.

Если сотрудник уйдет в отпуск с 1 января на 14 дней, он получит лишь 30 тысяч рублей зарплаты за пять отработанных дней плюс 47 тысяч 782 рубля отпускных. Общий доход составит 73 тысячи 346 рублей, что на 26,5 тысяч меньше оклада.

Февраль и май находятся в зоне умеренной невыгодности с 19 рабочими днями каждый. Один рабочий день здесь оценивается в 4737 рублей при окладе 90 тысяч. После двухнедельного отпуска месячный доход составит около 85 635 рублей.

Ноябрь с двадцатью рабочими днями занимает промежуточную позицию. Стоимость рабочего дня — четыре тысячи пятьсот рублей. При отпуске с 12 по 16 ноября работник получит 45 тысяч за десять отработанных дней и 43 тысячи отпускных, что даст 88 тысяч рублей.

Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость каждого из них. При уходе в отпуск работник теряет эти дорогие дни, получая взамен отпускные, рассчитанные по среднему заработку. В результате общий месячный доход оказывается существенно ниже обычного оклада.

Как продлить отпуск за счет праздничных дней в 2026 году

Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются согласно статье сто двадцать Трудового кодекса. Это правило позволяет существенно продлить отдых без использования дополнительных отпускных дней.

В январе самая выгодная стратегия — взять пять дней с 12 по 16 число. Благодаря новогодним каникулам с 31 декабря по 11 января отдых растянется на 19 календарных дней. Альтернативный вариант — двенадцать дней отпуска с 12-го по 23 января обеспечат 26 дней непрерывного отдыха.

Февральские выходные с 21 по 23 число можно продлить четырьмя отпускными днями с 24 по 27. Получится девять дней отдыха подряд с 21-го февраля по 1 марта.

Майские праздники дают две возможности. Первый вариант — четыре дня отпуска с 27-го по 30 апреля присоединяют к майским выходным и дают 11 дней отдыха с 26-го апреля по 3 мая. Второй вариант — пять дней с четвертого по восьмое мая обеспечивают одиннадцать непрерывных дней с первого по одиннадцатое число.

В июне четыре отпускных дня с восьмого по одиннадцатое число вместе с Днем России создают восемь дней отдыха. Еще один вариант — отпуск с пятнадцатого по девятнадцатое июня дает десять свободных дней с двенадцатого по двадцать первое число.

Ноябрь позволяет взять четыре дня второго-третьего и пятого-шестого числа, отдыхая девять дней подряд с первого по девятое ноября. Декабрь выгоден отпуском в последние дни месяца, который плавно переходит в новогодние каникулы.

Расчет отпускных: формулы и примеры

Понимание механизма расчета отпускных помогает планировать финансы. Отпускные рассчитываются по формуле: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска.

Средний дневной заработок определяется делением всех выплат за последний год на 12 месяцев и на 29,3 — среднее количество календарных дней в месяце. В расчет включаются оклад, премии, надбавки, доплаты. Не учитываются больничные, командировочные, предыдущие отпускные и материальная помощь.

При зарплате сто тысяч рублей в месяц без премий и надбавок годовой доход составит один миллион двести тысяч рублей. Средний дневной заработок будет равен три тысячи четыреста тринадцать рублей (1 200 000 / 12 / 29,3). За четырнадцать дней отпуска работник получит сорок семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля.

Если в расчетном периоде были больничные или другие исключаемые периоды, формула усложняется. Полностью отработанные месяцы умножаются на 29,3. Для частично отработанных месяцев от календарных дней отнимают дни отсутствия, делят на общее количество дней месяца и умножают на 29,3. Результаты складываются.

Важная деталь: средний заработок не может быть ниже рассчитанного исходя из МРОТ. В 2026 году минимальная оплата труда составит 27 093 рубля, поэтому минимальная стоимость дня отпуска — 924 рубля 68 копеек.