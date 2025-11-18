Жительница ХМАО пожаловалась на массажистку, которая грубо обращалась с ее дочерью Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жительница Сургута (ХМАО) пожаловалась на массажистку дневного стационара «Росинка» на улице Бажова, 25. Она сообщила корреспонденту URA.RU, что женщина грубо обращается с ее дочерью и применяет физическую силу во время процедур.

«Ребенок начал жаловаться и плакать, что не хочет к ней на массаж, говорил, что она злая, ругает, бьет. Я решила оставить диктофон, и запись подтвердила слова дочери», — рассказала мать девочки в разговоре с журналистом агентства. Она предоставила URA.RU запись, сделанную в кабинете.

По словам женщины, ее ребенку четыре года. У девочки тяжелое нарушение речи, из-за чего они регулярно проходят курсы лечения: ЛФК, массаж и другие процедуры.

Продолжение после рекламы

«Ребенок сам по себе очень хороший, веселый, на контакт со всеми идет. Воспитатели говорят, что она говорит правду, что в садике всех обнимает, с удовольствием с другими уходит на занятия. А такое отношение, конечно же, ей не нравится», — добавила сургутянка.

Ранее, по ее словам, проблем с массажистами не возникало, однако после назначения новой сотрудницы девочка стала плакать, просила не оставлять ее одну. На аудиозаписи, которую мать записала в кабинете, слышно, как медработник грубо разговаривает, шлепает девочку и угрожает ей.

Агентство URA.RU направило запросы руководству БУ «Сургутская городская поликлиника №4» и в Департамент здравоохранения Югры. На момент публикации новости ответы не поступили.