Спелеологи предложили составить кадастр 1200 пещер и гротов Челябинской области

В 27 административных округах Челябинской области спелеологи обнаружили и зафиксировали уже 1200 пещер и гротов. И теперь они нуждаются в систематизации, что можно сделать с помощью создания кадастра и регионального топонимического словаря всех подобных природных объектов. Об этом на презентации документального фильма «Пещерный град» заявил действительный член Русского географического общества и почетный член Российского союза спелеологов Семен Баранов.

«Поделюсь неким секретом или радостью, что на сегодняшний день в нашей Челябинской области примерно в 27 административных районах спелеологи зафиксировали 1200 пещер и гротов. Эта цифра поражает: если сложить столбиком, то общая длина этих карстовых объектов превысит 45 километров. И в конечном итоге у нас тоже есть идея — проект издания свода, кадастра пещер Челябинского области. Вторая идея — это создание топонимического словаря, который бы объяснял, кто, как и почему назвал открытые в регионе 1200 пещер», — поделился планами Семен Баранов. Он стал одним из консультантов фильма «Пещерный град», созданного съемочной группой медиахолдинга «Гранада Пресс» под руководством режиссера Андрея Трушникова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Первая попытка систематизации открытых подземных природных объектов была сделана еще в 1976 году, когда Семен Баранов опубликовал в областном краеведческом сборнике «Край родной» статью, посвященную местным пещерам. Тогда в книге был помещен список всех известных пещер Челябинской области длиннее 50-ти и глубже 20 метров. И львиная доля этих объектов относилась как раз к Серпиевскому карстовому участку. Спустя 50 лет этот список сильно вырос, и по-прежнему Серпиевский пещерный град считается самым богатым и щедрым на разнообразные карстовые явления и полости, а также следы пребывания древних людей — захоронения, наскальные рисунки, фрагменты оружия и предметов быта. Поэтому 23 декабря 1985 года решением облисполкома №553 Серпиевский карстовый участок около села Серпиевка Катав-Ивановского района стал памятником природы.

Серпиевский пещерный комплекс занимает 15 километров в верхнем течении реки Сим с прилегающей к ее берегам территорией. По данным Семена Баранова, всего здесь выявлено порядка 120 пещер, гротов, шахт, колодцев, навесов общей протяженностью 10 километров.

«До начала исследований Серпиевского участка самой длинной считалась Игнатьевская пещера — 400 метров. Сегодня же мы называем цифру 801 метр — то есть она в два раза увеличила свою длину за счет спелеологических проникновений. Пещера Соломенная вообще была вскрыта после взрыва на небольшом карьере для добычи щебня и отсыпки дороги. И вдруг она стала километровой пещерой — 1168 метров. Дальше — пещера Путаная. Потом спелеологи проникли в подземное русло и семь фрагментов этого подземного русла исследовали. А потом акваспелеологи и подводники соединили два фрагмента, и получилась пещерная система — подземный Сим длиной 713 метров. Такие пещеры на дороге не валяются. Это по нашим уральским понятиям достаточно крупная пещера. Ну и как изюминка на торте — открытие пещеры Данко, которая на сегодняшний день является длиннейшей пещерой Челябинской области — 2863 метра. Она имеет перспективу, и ближайшая задача — перевалить этот магический трехкилометровый рубеж. Вообще же на Серпиевском участке больше двух или трех десятков пещер, которые превысили длину 100 метров», — рассказал Семен Баранов авторам фильма «Пещерный град».

Серпиевский пещерный град называют настоящей природной лабораторией, где маститые спелеологи обучают начинающих исследователей преодолевать пустоты самых разных видов — горизонтальные, наклонные, вертикальные, с колодцами и лабиринтами. И заблудиться в них может даже опытный специалист.

Интересны серпиевские пещеры и археологам. В 1980 году Валерий Петрин, Сергей Чаиркин и Владимир Широков обнаружили под землей первые рисунки доисторических людей, а сегодня ученые насчитывают их около 400. Правда, неискушенному человеку увидеть их довольно сложно.

А в пещере Колокольная, или Серпиевская-2, что в 12-ти километрах от Игнатиевской, специалист из Германии обнаружил единственную на территории Урала гравировку. Если идти по коридору этой пещеры, то можно увидеть небольшой скальный выступ, напоминающий голову крупного животного из семейства кошачьих. Следов краски нет, но ученый разглядел на шее животного тонкие гравированные линии. По мнению руководителя Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ Владислава Житенева, также выступившего экспертом документального сериала «Пещера», это уникальная находка, которая сулит ученым еще немало сенсационных открытий.

«Фильм „Пещерный град“ — это открытие лишь небольшой завесы тайны, потому что охватить все, что затрагивалось в нем, практически невозможно. И основная задача — заинтересовать зрителя очень интересной темой соприкосновения исторического, природного и археологического наследия, которое вплетается в контекст современности. А объединение древности, архаических, этнографических и традиционных мифов может привести нас к проблематике современной мифологии», — считает кандидат культурологии, старший научный сотрудник Центра историко-культурных исследований «Астра» Валерий Андреев.

Исторические и культурологические параллели — это один из приемов, которым воспользовались авторы фильма, описывая восприятие карстовых окрестностей Серпиевки более 100 лет назад и сейчас. Ведь в 1908 году русский писатель и этнограф Михаил Круковский совершил путешествие по реке Сим, ее пещерам и гротам. Его дневник был издан под названием «Южный Урал. Путевые очерки». Теперь же, почти через 120 лет после путешествия Круковского, летом 2025 года, южноуральский писатель Максим Бодягин в поисках вдохновения прошел по тому же пути, порой преодолевая свои пещерные фобии. Его эмоции помогают зрителю зримо ощутить атмосферу и энергетику челябинских подземелий, куда более 40 тысяч лет назад впервые пришел человек.