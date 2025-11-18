Логотип РИА URA.RU
Штормовой ветер надвигается на Челябинскую область

18 ноября 2025 в 14:25
Сильный ветер накроет регион в ближайшие сутки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области завтра ожидается сильный ветер, порывы которого местами достигнут 20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ЦГМС. 

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 19 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на отдельных участках дорог гололедица», — сообщила пресс-служба регионального МЧС в telegram-канале. 

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и отказаться от дальних поездок. Пешеходам важно выбирать обувь с нескользкой подошвой и ходить спокойно, не спеша. 

Завтра в Челябинской области также возможны осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ночью температура опустится до -3,+2 градусов, днем потеплеет до +3,+8 градусов.

Челябинцам ранее рассказали, когда ждать прихода настоящей зимы. Устойчивый снежный покров не ляжет раньше декабря, говорится в прогнозе «Гисметео». До конца ноября столбик термометра днем будет находиться на или выше нулевой отметки, что не даст закрепиться снежному покрову.

