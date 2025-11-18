Штормовой ветер надвигается на Челябинскую область

Сильный ветер накроет регион в ближайшие сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области завтра ожидается сильный ветер, порывы которого местами достигнут 20 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные ЦГМС.

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. 19 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на отдельных участках дорог гололедица», — сообщила пресс-служба регионального МЧС в telegram-канале.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и отказаться от дальних поездок. Пешеходам важно выбирать обувь с нескользкой подошвой и ходить спокойно, не спеша.

Завтра в Челябинской области также возможны осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ночью температура опустится до -3,+2 градусов, днем потеплеет до +3,+8 градусов.