Фигуранта дела о взятках в мэрии Челябинска Ребреш оставили на реальном сроке

Людмила Ребреш не смогла оспорить срок в колонии Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе решение о назначении реального срока в колонии экс-директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш по делу об обмане дольщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Решение Челябинского облсуда, которым осужденная отправлена в колонию общего режима на пять лет, было оставлено без изменения. Кассационные жалобы — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

URA.RU пыталось связаться с адвокатом Ребреш — Александром Урычевым. На звонок он не ответил. Агентство готово отразить позицию стороны защиты. В пресс-службе суда сообщили, что уточнят информацию.

Ребреш обвиняли в мошенничестве. В суде удалось доказать, что в период с ноября 2016 года по ноябрь 2020 года она обманула владельцев квартир в домах № 51а по улице Сулимова и № 63б по улице Омская. В рамках расследования было установлено, что она убедила жителей подписать договор, по которому получила право пользования земельным участком для строительства жилого дома. Взамен она обещала выдать им квартиры в новом доме, но так и не выполнила уговор.

Также Ребреш заключила с физическим лицом инвестиционный договор купли-продажи жилых помещений стоимостью 4 млн рублей, но свои обязательства не исполнила. С другим инвестором заключила похожий договор и смогла похитить 600 тысяч рублей, полученных в качестве аванса.

В суде первой инстанции Ребреш признали виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 159 УК РФ и назначили пять лет условного лишения свободы. В апелляции приговор был ужесточен: условное наказание было заменено на реальный срок.