Wildberries вступил в спор с ЦБ из-за цен для покупателей

В компании Wildberries рассказали, что выступают против инициативы запретить скидки, предоставляемые при оплате картой банка маркетплейса. В пресс-службе маркетплейса сообщили агентству URA.RU, что запрет скидок приведет к повышению цен на товары и негативно скажется на миллионах потребителей по всей стране.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов», — заявили в пресс-службе платформы для журналистов агентства. Там также выразили сожаление по поводу того, что Центробанк не способствует формированию условий для здоровой конкуренции на рынке.

В качестве иллюстрации нелепости таких предложений в Wildberries & Russ привели следующие примеры. Среди них: требование к магазинам «Пятерочки» предоставлять скидку на колбасу в размере 5 % при оплате картой «Ленты» или обязательство Сбера предоставлять сниженную ставку по ипотеке не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.

