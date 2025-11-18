Wildberries вступил в спор с ЦБ из-за цен для покупателей
Wildberries выступил против запрета скидок на маркетплейсах
Фото: Илья Московец © URA.RU
В компании Wildberries рассказали, что выступают против инициативы запретить скидки, предоставляемые при оплате картой банка маркетплейса. В пресс-службе маркетплейса сообщили агентству URA.RU, что запрет скидок приведет к повышению цен на товары и негативно скажется на миллионах потребителей по всей стране.
«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов», — заявили в пресс-службе платформы для журналистов агентства. Там также выразили сожаление по поводу того, что Центробанк не способствует формированию условий для здоровой конкуренции на рынке.
В качестве иллюстрации нелепости таких предложений в Wildberries & Russ привели следующие примеры. Среди них: требование к магазинам «Пятерочки» предоставлять скидку на колбасу в размере 5 % при оплате картой «Ленты» или обязательство Сбера предоставлять сниженную ставку по ипотеке не только своим зарплатным клиентам, но и клиентам других банков.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение о том, что существующая система скидок на маркетплейсах при оплате товаров может быть признана несправедливой формой конкурентной борьбы. В своем выступлении она подчеркнула, что хотя скидки не являются скрытой формой эмиссии, они могут выступать в качестве инструмента нечестной конкуренции. Платформы имеют возможность устанавливать различные цены и предоставлять скидки, в то время как банки, предлагающие свои финансовые услуги на этих платформах, лишены возможности давать клиентам возможность использовать карты других банков и предлагать иные условия ценообразования.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.