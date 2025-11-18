В Ozon ответили на упрек Набиуллиной в адрес маркетплейса

В Ozon рассказали, что в программу лояльности инвестирует банк Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Программа лояльности, предусматривающая скидки при оплате товаров определенной банковской картой, имеет важное социальное значение и является объектом инвестиций со стороны банков. Об этом сообщили в пресс-службе компании Ozon в ответ на упрек главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в адрес маркетплейсов.

«Скидки при оплате товаров определенной банковской картой — это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков и банковского, и ретейл-рынка есть аналогичные инструменты, например, кешбэки и партнерские бонусные программы», — говорится в сообщении компании. Информацию передает ТАСС.

Подобные скидки способствуют получению более выгодных цен для миллионов покупателей по всей стране. Отмечается, что это особенно актуально для жителей малых городов и сел, где уровень доходов населения невысок. Представитель пресс-службы рассказал, что для обеспечения равных возможностей и предотвращения возможных злоупотреблений Ozon запустил собственную программу лояльности. К ней могут присоединиться любые банки на коммерческой основе — они смогут предоставлять скидки клиентам маркетплейса при оплате картой. При этом условия сотрудничества едины для всех банков, включая Ozon Банк. Механизм работы программы заключается в том, что средства, полученные от банков-партнеров, Ozon полностью направляет на снижение цен для покупателей. В компании отметили, что такой подход позволяет одновременно учитывать интересы банков и сохранять выгодные цены для клиентов.

