В Ozon ответили на упрек Набиуллиной в адрес маркетплейса
В Ozon рассказали, что в программу лояльности инвестирует банк
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Программа лояльности, предусматривающая скидки при оплате товаров определенной банковской картой, имеет важное социальное значение и является объектом инвестиций со стороны банков. Об этом сообщили в пресс-службе компании Ozon в ответ на упрек главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в адрес маркетплейсов.
«Скидки при оплате товаров определенной банковской картой — это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков и банковского, и ретейл-рынка есть аналогичные инструменты, например, кешбэки и партнерские бонусные программы», — говорится в сообщении компании. Информацию передает ТАСС.
Подобные скидки способствуют получению более выгодных цен для миллионов покупателей по всей стране. Отмечается, что это особенно актуально для жителей малых городов и сел, где уровень доходов населения невысок. Представитель пресс-службы рассказал, что для обеспечения равных возможностей и предотвращения возможных злоупотреблений Ozon запустил собственную программу лояльности. К ней могут присоединиться любые банки на коммерческой основе — они смогут предоставлять скидки клиентам маркетплейса при оплате картой. При этом условия сотрудничества едины для всех банков, включая Ozon Банк. Механизм работы программы заключается в том, что средства, полученные от банков-партнеров, Ozon полностью направляет на снижение цен для покупателей. В компании отметили, что такой подход позволяет одновременно учитывать интересы банков и сохранять выгодные цены для клиентов.
Ранее на конференции Центрального банка «Фокус на клиента» Эльвира Набиуллина обратила внимание на проблему изменения стоимости товаров на маркетплейсах в зависимости от выбранного способа оплаты. По ее мнению, подобная практика затрудняет выявление случаев злоупотребления. Кроме того, она отметила, что использование маркетплейсами собственных финансовых ресурсов для продвижения продуктов финансовых организаций является примером недобросовестной конкуренции. Она пояснила, что обычно финансирование скидок и бонусных программ осуществляют сами банки в рамках взаимодействия с клиентами.
