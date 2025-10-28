Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах
Эльвира Набиуллина раскритиковала персональные скидки на маркетплейсах
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что действующая система скидок маркетплейсов при оплате товаров может рассматриваться как несправедливая форма конкуренции. Об этом она рассказала на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
«Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы — являются. <...> Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — отметила глава Центробанка в ходе заседания. Оно транслировалось на официальном сайте Госдумы. В ходе заседания участники рассмотрели вопросы равного доступа финансовых организаций к маркетплейсам и обстоятельства формирования цен при различных способах оплаты.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с журналистами сообщил, что в осеннюю сессию Госдумы планируется внесение законопроекта об обеспечении единой цены на маркетплейсах вне зависимости от выбранного способа оплаты. В настоящее время крупнейшие российские маркетплейсы предлагают персонализированные скидки покупателям при оплате собственными платежными сервисами или определенными банковскими картами.
