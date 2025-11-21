Челябинским детям расскажут и покажут, как работают пожарные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В предстоящие выходные юных челябинцев приглашают на творческие мастер-классы по кулинарии и рукоделию, познавательные экскурсии, научные занятия в музее и праздничное открытие горнолыжного сезона. Любители активного отдыха смогут покататься на склонах «Солнечной долины», а ценители творчества — расписать пряники и создать подарки ко Дню матери. Об этих и других развлечениях, запланированных на 22-23 ноября — в афише URA.RU.

Активный отдых

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс) 22 ноября откроет юбилейный 25-й сезон. В 11:00 начнется детская программа с аниматорами, конкурсами и подарками. В 12:00 состоится интерактив от ведущего с розыгрышами и запуск новой шестиместной кресельной канатной дороги. В 12:30 выступит группа «Бумеранги». Также будут работать трассы и экскурсионный подъем на новой дороге. Необходимо оплатить часы катания. (6+)

Кулинарные и творческие мастер-классы

Детский парк развлечений «Джунгли Сити» 23 ноября в 14:00 проведет мастер-класс по росписи пряников. Участники смогут сразу же продегустировать свои кулинарные шедевры. Стоимость участия — 1790 рублей. (6+)

В кулинарной студии «Классное время» 23 ноября в 14:00 пройдет мастер-класс по приготовлению орешков с начинкой. Участники приготовят три вида орешков: с кокосовой начинкой «Баунти», с шоколадной сгущенкой и арахисом, а также с вареной сгущенкой. В программе — жарка «скорлупок», замес начинок, сборка и упаковка. Стоимость участия — 1300 рублей. (5+)

В этот же день в 17:00 в студии состоится мастер-класс «Подарок для мамы», приуроченный ко Дню матери. Дети раскрасят гипсового котенка с выдвижным пузиком, куда можно спрятать записку, фото или небольшой подарок. Все материалы включены в стоимость 600 рублей. (5+)

В кулинарной студии Parmesun 23 ноября в 14:00 пройдет детский мастер-класс по приготовлению домашних тефтелей с запеченным картофелем и пармезаном, а также тарта с клубникой и творожным кремом. Стоимость участия — 1500 рублей. (6+)

Познавательные мероприятия

Детский музей 23 ноября в 11:30 и 15:00 проведет музейное занятие «С бабой Варей в гости к Сулпан апе» для детей от пяти лет. Участники побывают в русской избе и башкирской юрте, узнают об устройстве традиционных жилищ и особенностях быта разных народов. Стоимость билета — 250 рублей, необходима запись. (5+)

23 ноября в 13:00 в Детском музее состоится занятие цикла «Занимательная наука» для детей от семи лет «Увидеть невидимое». Участники познакомятся с устройством микроскопа и научатся готовить микропрепараты. Стоимость — 250 рублей, требуется запись. (7+)

Творчество и образование

В Публичной библиотеке 22 ноября в 13:00 пройдет лекция «От омаров на платьях до шляп-туфель: безумный гений Скиапарелли» в рамках лектория о моде. Участники узнают об Эльзе Скиапарелли — итальянском модельере 1920-1940-х годов, увидят коллекцию платьев 1940-х годов и смогут сфотографироваться в ретро-образах в фотозоне. Вход свободный. (12+)

Библиотека №3 22 ноября с 16:00 до 18:00 проведет вечеринку «Прощаемся с осенью: вечер славянских мифов» для детей от 12 лет. Гостей ждут мистиквиз, мифологическая игра, кофейная ворожба, мастер-класс по изготовлению свечей, настольная игра «Зельеварение» и славянские страшные истории. Вход свободный. (12+)

Экскурсии

Проект «Айда со мной» 22 ноября в 11:00 и 13:00 приглашает на экскурсию в пожарную часть. Участники изучат оборудование и снаряжение пожарных, примерят каски и боевки, познакомятся со спецснаряжением, посидят в кабине пожарной машины и исследуют мобильный полигон «Грот». Стоимость — 600 рублей. (6+)

