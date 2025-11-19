Семья экс-губернатора Юревича проиграла кассационный суд в борьбе за миллиарды «Макфы»
Семья Михаила Юревича осталась должна почти 20 миллиардов рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Челябинского областного суда о взыскании с бывших собственников АО «Макфа» 19,7 миллиарда рублей, которые были получены в виде дивидендов. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк.
«Решение о взыскании с бывших акционеров АО „Макфа“, бенефициаров и членов их семей Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения. Дальше — Верховный Суд», — пояснил Плахотнюк.
В январе 2025 года Центральный районный суд Челябинска вынес решение по иску Генпрокуратуры РФ, согласно которому бывшие собственники компании «Макфа» должны вернуть почти 20 миллиардов рублей, которые были получены в виде дивидендов в период с 2002 по 2024 год. Акционеры, бенефициары и родственники пытались оспорить это решение в Челябинском областном суде, однако их иск остался без удовлетворения.
Стоимость арестованного имущества ответчиков составляет лишь примерно 2% от требуемой суммы. Так, в Минобороны РФ уже переданы 63 квартиры, принадлежавшие Юревичу, его родственникам, а также Белоусову в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. На торги выставлен контрольный пакет ОАО «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавший Юревичу. Вся информация по делу собрана в сюжете на URA.RU.
Материал из сюжета:Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!