Семья экс-губернатора Юревича проиграла кассационный суд в борьбе за миллиарды «Макфы»

Семья Михаила Юревича осталась должна почти 20 миллиардов рублей

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Челябинского областного суда о взыскании с бывших собственников АО «Макфа» 19,7 миллиарда рублей, которые были получены в виде дивидендов. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк.

«Решение о взыскании с бывших акционеров АО „Макфа“, бенефициаров и членов их семей Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения. Дальше — Верховный Суд», — пояснил Плахотнюк.

В январе 2025 года Центральный районный суд Челябинска вынес решение по иску Генпрокуратуры РФ, согласно которому бывшие собственники компании «Макфа» должны вернуть почти 20 миллиардов рублей, которые были получены в виде дивидендов в период с 2002 по 2024 год. Акционеры, бенефициары и родственники пытались оспорить это решение в Челябинском областном суде, однако их иск остался без удовлетворения.

