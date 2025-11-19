Логотип РИА URA.RU
Семья экс-губернатора Юревича проиграла кассационный суд в борьбе за миллиарды «Макфы»

Основатели «Макфы» вновь проиграли суд за дивиденды
19 ноября 2025 в 17:57
19 ноября 2025 в 17:38
Семья Михаила Юревича осталась должна почти 20 миллиардов рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья Михаила Юревича осталась должна почти 20 миллиардов рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Челябинского областного суда о взыскании с бывших собственников АО «Макфа» 19,7 миллиарда рублей, которые были получены в виде дивидендов. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк.

«Решение о взыскании с бывших акционеров АО „Макфа“, бенефициаров и членов их семей Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения. Дальше — Верховный Суд», — пояснил Плахотнюк.

В январе 2025 года Центральный районный суд Челябинска вынес решение по иску Генпрокуратуры РФ, согласно которому бывшие собственники компании «Макфа» должны вернуть почти 20 миллиардов рублей, которые были получены в виде дивидендов в период с 2002 по 2024 год. Акционеры, бенефициары и родственники пытались оспорить это решение в Челябинском областном суде, однако их иск остался без удовлетворения.

Стоимость арестованного имущества ответчиков составляет лишь примерно 2% от требуемой суммы. Так, в Минобороны РФ уже переданы 63 квартиры, принадлежавшие Юревичу, его родственникам, а также Белоусову в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. На торги выставлен контрольный пакет ОАО «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавший Юревичу. Вся информация по делу собрана в сюжете на URA.RU.

Материал из сюжета:

Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

